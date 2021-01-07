شيرين زكريا وكيلًا لـ صيدلة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتورة شيرين زكريا محمد بسيونى؛ للقيام بمهام وأعباء وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.





ومن جانبه، تقدم الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة ب جامعة كفر الشيخ ، والدكتور عبد العزيز السيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية بخالص التهنئة للدكتورة شيرين زكريا محمد لترقيتها للقيام بمهام وأعباء وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتشغل الدكتورة شيرين زكريا، منصب أستاذ مساعد الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية في الكلية والجامعة.





وتخرجت الدكتورة شيرين زكريا في كلية الصيدلة جامعة طنطا 2001م، وحصلت على درجة الماجستير عام 2008م، ونالت درجة الدكتوراه في مايو 2011م.





وعُينت في وظيفة مدرس بكلية الصيدلة جامعة دمنهور في يناير 2012م، وحصلت على درجة أستاذ مساعد بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ في أكتوبر 2019م.