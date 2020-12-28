رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ: نتبنى أهداف الدولة في التنمية المستدامة.. شاهد

وجه حسن الهواري، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي ب جامعة كفر الشيخ ، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، الشكر والتقدير لإدارة الجامعة، ممثلة في الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، قائلًا" ساعدنا كثيرًا بأننا نوصل النشاط الطلابي في مرحلة جيدة ومتقدمة ننافس به الجامعات الأخرى في الأنشطة الطلابية".





وأضاف، الهواري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، هذا العام اختلفت انتخابات الاتحادات الطلابية ، بداية من تلقي طلبات الترشيح وحتى انتخابات الجولة الأولى والإعادة وانتخابات أمناء وأمناء مساعدي اللجان بالكليات، وصولًا إلى انتخاب اللجان العليا ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائب رئيس الاتحاد، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة جائحة كورونا.





وتابع :"كنت أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات باتحاد الطلاب عام 2017 – 2018 م، ونائب رئيس اتحاد طلاب كلية العلاج الطبيعي، ثم رئيس اتحاد طلاب كلية العلاج الطبيعي، ثم مقرر أسرة طلاب من أجل من مصر على مستوى الجامعة، وصولًا إلى رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ".





وأضاف "نحن في ظروف صعبة .. الدولة المصرية تواجهها .. ونحن نساعد ونساهم في مواجهتها"، مضيفًا، الأنشطة الطلابية قلت بسبب ظروف جائحة كورونا، ونحن نحول أن نتحايل على هذه الجائحة والظروف، ونقدم خدمات فعالة للطلاب بحيث نطور من مهارات الطالب المصري وخصوصًا الطالب بجامعة كفر الشيخ.





وتابع، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، هدفنا خدمة الطالب في المقام الأول والجامعة التي نمثلها ونتبنى أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ونصل بدولتنا وجامعتنا إلى أقصى مراحل التطور"، مختتمًا تصريحاته "نتمنى أن نترك بصمة فعالة ومؤثرة وأتمنى كل التوفيق لجميع طلاب جامعة كفر الشيخ، وأن نكون على قدر الثقة التي منحونا إياها".



