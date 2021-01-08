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ديني

حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر .. أمين الفتوى يوضح

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:00 ص
حكم زيارة المقابر
حكم زيارة المقابر يوم الجمعة
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عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز زيارة المقابر، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية، محذرة من فعل ما يغضب الله في هذا المكان من الصوت العالي بالعويل والبكاء والصراخ.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال : « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه يجب على المرأة عند زيارة القبور، أن تلتزم بارتداء الزي المحتشم وغير اللافت للأنظار وأن تتعفف عن كل ما يغضب الله وفعل أفعال الجاهلية.

وذكرت أنه يستحب زيارة المقابر والدعاء للأموات في أى وقت دون الالتزام بوقت محدد، وهناك بعض الآثار تقول "إن الله يطلق الأرواح يوم الجمعة" وبعض العلماء يستأنسون بهذه الآثار مع العلم أن بها ضعفا.

واستشهدت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث"؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».

أفضل دعاء للمتوفي 
يوجد عدد كثير من أدعية للمتوفى وأكثر من دعاء للميت منها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له ". وفي هذا الحديث الشريف خير برهان أن الدعاء للمتوفي من الأعمال الثلاثة التي ترفع درجة الميت وتخفف عنه العذاب، لذلك فمن الضروري الإكثار من الدعاء لموتانا ومن أمثلة هذه الأدعية .
اللهم اغفر له وارحمه واجعله من ساكني فردوسك الأعلى .
اللهم نور له قبره واجعله روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار .
اللهم آنس وحشته ووسع مدخله ، واعذه من عذاب القبر .
اللهم ارحمه رحمة واسعة و اشمله بعفوك .
اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود .
اللهم ارزقه لذة النظر الى وجهك الكريم .
اللهم انه عبدك وضيفك فجد عليه بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين واكرمه بعفوك يا أكرم الأكرمين .

أفضل دعاء للمتوفي عند الجنازة وبعدها

أفضل دعاء للمتوفي لا يقتصر  في صلاة الجنازة فقط او عند القبر بعد الدفن مباشرة، وإنما ندعو لموتانا في كل حين سائلين المولى عزوجل ان يغفر لهم ويجعلهم من اهل الجنة، فيمكن أن ندعو قائلين..
اللهم أحسن مثواه وأكرم نزله ووسع قبره ، اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته ، وإن كان مُسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

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