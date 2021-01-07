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توك شو

محمد موسى عن اقتحام الكونجرس: لا حريات ولا بتنجان كله طلع أونطة

الخميس 07/يناير/2021 - 09:23 م
أحداث الكونجرس
أحداث الكونجرس
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قسم التوك شو
سخر الإعلامي محمد موسى، من أحداث العنف التي شهدتها الولايات المتحدة أمس واقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقر الكونجرس، لاعتراضهم على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "سبحان الله بيشربوا من نفس الكاس اللي سقونا منه وعشان كده بقول لهم هذه بضاعتكم ردت إليكم. 

وتابع "موسى": من هنا وجاي محدش يقولي قلعة الحريات والديمقراطية وكلام فاضي زي اللي قعدوا يسوقوه لنا عشرات السنين وإحنا للأسف كان بينا كتير بيصدقوا ولكن التجربة أثبتت أنه لا حريات ولا بتنجان كله طلع أونطه وزيهم زي خرفان البنا لما طلعوا أعلنوا نتيجة مرسي من تلقاء أنفسهم وأعلنوا أنهم مش هيقبلوا أي نتيجة بخلاف اللي هما عايزينها".

وأضاف "موسى": "العالم يتغير ولا يوجد ثوابت في أي شيء وما علينا إلا أن نحضر أنفسنا لأحداث أخرى من شأنها تغيير كبير في الشرق الأوسط وفي خريطة السياسة العالمية وعلينا أن نتحد ونعمل علي خلع عباءة التبعية وكلامي هنا موجه للجميع ولا أستثني أحدًا لأن اللي جاي صعب.

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