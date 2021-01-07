فردوس عبد الحميد: ندمت على عدم استكمال ليالي الحلمية

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إنها ندمت على عدم استكمال مشاركتها في مسلسل "ليالي الحلمية "، لافتة إلى أن علاقتها بالمخرج محمد فاضل بدأت فنيا في مسلسلات "أبنائي الأعزاء شكرًا" و"ليلة القبض على فاطمة" و"أخو البنات" وغيرهم.





وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، أنه حدث بينها وبين المخرج محمد فاضل صداقة ثم حدثت العلاقة الإنسانية، مشيرة إلى أنها موضوعية ومؤمنة بأن العمل الفني ينادي صاحبه.





وأوضحت أنها عندما قرأت الدور في مسلسل "الأسطورة" رأت دور الأم الذي يعتبر أساسيا في العمل، لافتة إلى أن المخرج محمد سامي مخرج متعمق ومتمكن من أدواته.





وأشارت إلى أنها تعاقدت على فيلم "حب في الزنزانة" هي والفنان الراحل أحمد زكي، وبسبب تغيير المنتج تم التعاقد مع سعاد حسني وعادل إمام، مؤكدة أنها لم تحزن ولكن الفنان أحمد زكي حزن كثيرا.