ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا فؤاد تتصدر ترند "تويتر" بهاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:03 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوي


تصدرت دينا فؤاد، اليوم الخميس، تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"، بعد تألقها فى العمل، وتزامنًا مع عرض الحلقة الـ 19 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC، حيث يتصدر نسب المشاهدة، ويحقق صدى واسع منذ عرض حلقاته الأولى.

وجاء الهاشتاج معبرا عن تفاعل رواد موقع التدوينات "تويتر" بأداء دينا فؤاد فى شخصية "حنان" والتى تحمل كثير من التحولات الدرامية داخل المسلسل، حيث تظهر فى سياق الأحداث بدور صعب ومركب، وخضعت النجمة للكثير من التدريبات، وقامت بتحضيرات عديدة لإتقان تجسيد شخصية "حنان"، وجاءت تعليقات رواد تويتر :" مسلسل جمال الحريم حاجه حلوة تخوف، ابطال العمل شغل فاخر من الاخر، دينا فؤاد وبس"، و"دينا فؤاد تتألق فى جمال الحريم"، وغيرها من التعليقات الايجابية.

ونجحت  دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إشادات بدور دينا فؤاد في "جمال الحريم".. تفاصيل

خالد سليم يتألق برفقة نور في كواليس مسلسل جمال الحريم

الحلقة الخامسة من جمال الحريم.. دينا فؤاد تعرف المستقبل ونور ترى الشر

جمال الحريم يواصل الصدارة فى نسب المشاهدة.. ورواد "السوشيال" يحتفون بدينا فؤاد

فى الحلقة 9 من "جمال الحريم".. دينا فؤاد تمارس السحر ونور تخطط لحرق ملك الجن

دينا فؤاد تحتفل بنجاح "جمال الحريم" مع صناع العمل.. صور

ترشيحاتنا

بطلوا قلة أدب .. لقاء الخميسي تفتح النار على متابعيها دفاعا عن الأقباط

البنك الأهلي يستضيف بيراميدز في الدوري المصري

العلماء اكتشفوا مفاجأة عند تشريح جثث لمرضى فيروس كورونا

السبب الحقيقي وراء انفصال كيم كارداشيان وكاني ويست

ترقب مصري| الكاف يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. اليوم

لوك صادم لـ كارينا كابور في الشهور الأخيرة من حملها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة