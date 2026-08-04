قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تلوح بتفاهم قريب حول مضيق هرمز وتتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات
الكهرباء ترفع شعار "لا لسرقة التيار".. وتعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد لاستقرار الخدمة
هل دعاء المظلوم على الظالم يرجع عليه؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإسكان الاجتماعي: طرح كراسة الشروط الخاصة بـ 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار نهاية الشهر الجاري
رافعين عليا 45 قضية.. إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل أزمته مع بناته: حرام اللي بيحصل للآباء
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيّرات متجهة نحو العاصمة
وزير داخلية إيطاليا: إجراءات إعادة ضوابط الحدود ليست ضد إسبانيا
14 جائزة ماسية متتالية.. إنجاز يرسخ الريادة المصرية في رعاية مرضى السكتة الدماغيةبمستشفيات جامعة عين شمس
مفاجأة بشأن استيقاظ الكثيرين من النوم الثالثة فجرًا .. ما السر؟
خلاف على بند وحيد ... صحفي تركي يعلن انضمام محمد صلاح لطرابزون
رفع مقاسات أرض نادي الزمالك الجديدة تمهيدًا لبدء الحفر والبناء | صور
الزمالك يخطر رابطة الأندية باختيار استاد القاهرة ملعبًا أساسيًا .. وهيئة قناة السويس بديلًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روح الأسرة تسيطر على معسكر الزمالك.. شباب الأبيض يوثقون كواليس الإقامة في العاصمة الإدارية

روح الأسرة تسيطر على معسكر الزمالك.. شباب الأبيض يوثقون كواليس الإقامة في العاصمة الإدارية
روح الأسرة تسيطر على معسكر الزمالك.. شباب الأبيض يوثقون كواليس الإقامة في العاصمة الإدارية
ميرنا محمود

شارك عدد من لاعبي الزمالك الشباب متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات من داخل معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأظهرت الصور تجمع عدد من لاعبي الفريق داخل غرف الإقامة، حيث حرصوا على التقاط صور تذكارية و"سيلفي" جماعي، في مشهد يعكس قوة العلاقات بين عناصر الفريق، وسط أجواء من المرح والتفاؤل قبل الدخول في المرحلة الجادة من فترة الإعداد.

علي الجانب الاخر استقر نادي الزمالك على اختيار استاد القاهرة الدولي ملعبًا أساسيًا لاستضافة مبارياته في بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

كما اختار النادي استاد هيئة قناة السويس ليكون الملعب الاحتياطي، وذلك قبل إجراء مراسم قرعة الدوري المقرر إقامتها غدًا، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بانطلاق الموسم الجديد.

الزمالك العاصمة الإدارية الجديدة منافسات الموسم الجديد معسكر الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

القاضي المزيف

قرار من جهات التحقيق بشأن صاحب مطبعة طبع كروتا شخصية للقاضي المزيف

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المنوفية

على مساحة خمسة أفدنة .. انطلاقة جديدة لتوسعات جامعة المنوفية بمدينة السادات

محافظ المنيا خلال الجوله

تدريب كوادر تعليمية في المنيا تحت شعار سفراء البكالوريا

محافظ الغربية

الصوت الذهبي يكشف كنوز الغربية .. تتويج 97 موهبة قرآنية | صور

بالصور

علامات خفية في الجهاز الهضمي قد تنذر بسرطان المعدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض المبكرة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

فيديو

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد