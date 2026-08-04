روح الأسرة تسيطر على معسكر الزمالك.. شباب الأبيض يوثقون كواليس الإقامة في العاصمة الإدارية

شارك عدد من لاعبي الزمالك الشباب متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات من داخل معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأظهرت الصور تجمع عدد من لاعبي الفريق داخل غرف الإقامة، حيث حرصوا على التقاط صور تذكارية و"سيلفي" جماعي، في مشهد يعكس قوة العلاقات بين عناصر الفريق، وسط أجواء من المرح والتفاؤل قبل الدخول في المرحلة الجادة من فترة الإعداد.

علي الجانب الاخر استقر نادي الزمالك على اختيار استاد القاهرة الدولي ملعبًا أساسيًا لاستضافة مبارياته في بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

كما اختار النادي استاد هيئة قناة السويس ليكون الملعب الاحتياطي، وذلك قبل إجراء مراسم قرعة الدوري المقرر إقامتها غدًا، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بانطلاق الموسم الجديد.