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استشاري قلب يكشف حقيقة مهاجمة كورونا لـ الأطفال

الخميس 07/يناير/2021 - 10:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور عمرو عبد الباقى،  استشارى أمراض قلب بأمريكا، إن إجمالى 3% من الأطفال المصابين بفيروس كورونا فى كل الولايات المتحدة الأمريكية، لافتأ إلى أن فرصة حدوث الإصابة بفيروس كورونا قليلة للغاية. 


وأضاف عبد الباقى  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر فضائية دى ام سى ، أن الأطفال أكثر عرضة لنشر العدوى خاصة بعد إصابتهم بالفيروس أو أى أعراض نزلات برد عادية مصاحبة لتكسير فى العظام ، ارتفاع بدرجات الحرارة، السعال.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها اختلافات بشأن فتح أو اغلاق المدارس من عدمه، لافتا إلى أن الخوف على الأطفال من المرض قليل أما فى حالة إصابتهم بالأمراض المزمنة يكونون عرضة للإصابة بفيروس كورونا.


وتابع بعدم بوجود لقاح كورونا للأطفال حتى الآن ، لافتا إلى أن لقاح فايزر متاح لعمر 16 عاما، أما موديرنا حتى 18 عاما ، لافتا الى وجود دراسات علمية لوجود لقاحات لأطفال 12 عاما .، موضحا أن الصين تدرس حاليا طرح لقاح لأطفال 3 سنوات .





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