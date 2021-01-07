إلغاء الكرة النسائية شائعات.. أحمد مجاهد: منتخب الشباب لم يتعرض لمؤامرة

قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم إن ترشيح الجنة الخماسية كان لـ 7 أسماء، وهم ماجد نجاتى وحسام غالى، ولكن الأخير اعتذر، والفيفا اختارت 5 فقط، وقمت بترشيح أحمد عبد الله ومحمد فضل، ومن قبل ذلك، فى عام 2012، حينما جاء الإخوان ، أبعدوا هانى أبو ريدة عن اتحاد الكرة.





وأضاف "مجاهد" خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، "دخلنا بعد ذلك فى أزمة انتخابات اتحاد الكرة، والبعض يريد الانتخابات والبعض يرى أنها لابد أن يتم تأجيلها حتى انتهاء الدورة الأولمبية".





وتابع: تحدد يوم 29 نوفمبر، لتعديل اللائحة، وعرضت قبل نهاية مدة اللجنة السابقة بيوم، فتم المد لشهرين، مع تغير اللجنة الثلاثية، فالمهندس هانى ابو ريدة على علاقة بشخصيات من الفيفا، وتواصل معى مسئول من الفيفا وطلب منى ترشيح أسماء لمشاركتى فى اللجنة الثلاثية، وأعلنت الفيفا التشكيل الجديد، وكانت أولى المشاكل أزمة منتخب الشباب فى بطولة تونس، واصابة اللاعبين بكورونا.





وأكد: لم يكن هناك مؤامرة ضد المنتخب المصرى، أو تواطؤ من الاتحاد التونسى، فهذا المنتخب أنفق عليه 18 مليون جنيه ولم يلعب مباراة رسمية واحدة، وشكلنا لجنة للتحقيق، وفى النهاية حدد مسئوليات اللجنة الخماسية والمسئول الإدارى، لم نتخذ أى قرارات، وأحلنا الأمر للجنة الانضباط.





وعن إلغاء الكرة النسائية فى مصر، قال مجاهد، أتواصل مع مدربات الكرة النسائية لتطوير الكرة النسائية فى مصر، ووقع اختيارنا على إحدى المدربات من جنوب أفريقيا، لكنها اعتذرت بسبب ظروف السفر، أما عن إلغاء الكرة النسائية فى مصر، لم يحدث لكنى غيرت نظام الدورى فقط.