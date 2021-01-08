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أخبار العالم

بريطانيا تلزم القادمين إليها بالخضوع مسبقا لفحص كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض قيود إضافية على حركة السفر إلى إنجلترا، تحسبا لخطر تفشي طفرات جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وأكد وزير النقل البريطاني غرانت شابس في بيان منشور على موقع الحكومة أنه اعتبارا من الأسبوع القادم، ستلزم سلطات البلاد جميع المسافرين، منهم المواطنون البريطانيون، قبل المغادرة إلى إنجلترا من خارج البلاد، بطائرة أو سفينة أو قطار، بتقديم فحص سلبي لـ"كوفيد-19" يتم إجراؤه في فترة أقصاها 72 ساعة قبل الزيارة.

وأشارت الحكومة إلى أن المسافرين المخالفين للقيود الجديدة سيواجهون غرامة مالية بمقدار 500 جنيه استرليني، مضيفة أن جميع القادمين من الدول غير المدرجة على قائمة "ممر السفر الآمن" سيضطرون إلى دخول الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بغض النظر عن نتائج فحصهم.

ولفت شابس إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى منع تفشي طفرات جديدة من فيروس كورونا مثل تلك التي تم اكتشافها مؤخرا في الدنمارك وجنوب إفريقيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن فرض إغلاق شامل جديد في عموم المملكة المتحدة، على خلفية انتشار طفرة جديدة من الفيروس التاجي وهي ذات قدرة متزايدة على التفشي.
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