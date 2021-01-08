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أخبار العالم

ببدلة عسكرية ورشاش.. تلفزيون كوريا الشمالية ينشر صورة نادرة لكيم جونج

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشر التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي صورة رسمية نادرة لزعيم البلاد كيم جونج أون، تظهره باللباس العسكري مع سلاح رشاش على مكتبه.

وتظهر الصورة الكبيرة كيم ببزة بيضاء مع نجمة مارشال حول العنق وعلى كتفيه، فيما يظهر خلفه جدار مغطى بالكتب، إلى جانب السلاح ومنظار.

وعرضت الصورة عبر التلفزيون الرسمي الأربعاء أثناء تغطية مؤتمر حزب العمال في كوريا الشمالية، وهي معلقة في ممر في مجلس الثقافة في بيونغ يانغ.

ويرتدي كيم اللباس المدني على الدوام في ظهوره العلني، وهي المرة الأولى الذي يبدو فيها باللباس العسكري منذ تولى السلطة إثر وفاة والده في ديسمبر 2011.

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