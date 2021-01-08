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أخبار البلد

الصحة: الداخلية تؤمن نقل الأكسجين وتفعيل نظام إلكتروني لمتابعة استهلاكه بالمستشفيات

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:05 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تأمين سير سيارات المستلزمات الطبية وعلى رأسها  سيارات نقل الأكسجين، من خلال وزارة الداخلية، وذلك لضمان وصولها بشكل آمن إلى المستشفيات.

وتحرص وزارة الداخلية علي تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، والذى يأتى ضمن أولوياتها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية، وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها فى الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة،إن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشيرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة بيانات معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبي وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وتحديثها  على مدار الساعة، على ألا يقل الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بتخصيص فريق طبي بكل مستشفى لمتابعة عملية إمداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات على مدار الساعة وفقًا للممارسات الإكلينيكية السليمة وبروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات إمداد مركزية بالوزارة لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات ورفع تقريرين يوميًا إلى الوزيرة للوقوف على مستجدات الأوضاع أولًا بأول.

وذكر "مجاهد" أن منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد تشمل ثلاثة طرق وهي التعاقدات التي تبرمها مديريات الصحة مع شركات الأكسجين السائل بكل محافظة وفقًا للاحتياج الروتيني، والتعاقد المركزي مع كبرى شركات الغازات حيث يتم توريد 400 ألف لتر يوميًا مركزيًا تحت تصرف الوزارة يتم استخدامهم في الإمداد الطاريء للمديريات في حالة الزيادة المفاجئة للاستهلاك عن المعدل الطبيعي، فضلًا عن إمداد روتيني مركزي للمحافظات الكبرى التي لديها ارتفاع في معدل الاستهلاك وهي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، القليوبية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، الغربية.

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