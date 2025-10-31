انطلاق الدورة الـ21 لملتقى الإعلام العربي في بيروت

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن العاصمة اللبنانية بيروت استضافت ملتقى الإعلام العربي في دورته الـ 21، بمشاركة أكثر من 160 إعلاميًا من مختلف دول العالم، مضيفا أن الملتقى شهد حضورًا بارزًا للإعلاميين المصريين، تقديرًا لدور الإعلام المصري وما قدمه للمنطقة العربية على مدار السنوات الماضية.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الملتقى الإعلامي العربي هذا العام جاء في دورة استثنائية تُعقد في بيروت، كنوع من الدعم والتضامن الإعلامي للبنان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح شهد حضورًا لافتًا للرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي حرص على المشاركة في افتتاح الفعاليات.

وأشار «سنجاب» إلى أن الملتقى الذي استمر لمدة يومين في العاصمة اللبنانية، تضمن العديد من الأنشطة والندوات التي ناقشت مستقبل المهنة والتحديات التي تواجه الإعلام في لبنان والمنطقة العربية، لافتا إلى أنه تم خلال الفعاليات استعراض عدد من التجارب الإعلامية، من أبرزها تجربة محاربة الأخبار الكاذبة.

ولفت المراسل إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد في كلمته على أهمية التمسك بالحقيقة، معتبرًا أن مواجهة الأخبار الزائفة تمثل جوهر المسؤولية الإعلامية في هذه المرحلة الحساسة.



