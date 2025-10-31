قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
توك شو

انطلاق الدورة الـ21 لملتقى الإعلام العربي في بيروت

لبنان
لبنان
البهى عمرو

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن العاصمة اللبنانية بيروت استضافت ملتقى الإعلام العربي في دورته الـ 21، بمشاركة أكثر من 160 إعلاميًا من مختلف دول العالم، مضيفا أن الملتقى شهد حضورًا بارزًا للإعلاميين المصريين، تقديرًا لدور الإعلام المصري وما قدمه للمنطقة العربية على مدار السنوات الماضية.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الملتقى الإعلامي العربي هذا العام جاء في دورة استثنائية تُعقد في بيروت، كنوع من الدعم والتضامن الإعلامي للبنان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح شهد حضورًا لافتًا للرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي حرص على المشاركة في افتتاح الفعاليات.

وأشار «سنجاب» إلى أن الملتقى الذي استمر لمدة يومين في العاصمة اللبنانية، تضمن العديد من الأنشطة والندوات التي ناقشت مستقبل المهنة والتحديات التي تواجه الإعلام في لبنان والمنطقة العربية، لافتا إلى أنه تم خلال الفعاليات استعراض عدد من التجارب الإعلامية، من أبرزها تجربة محاربة الأخبار الكاذبة.
ولفت المراسل إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد في كلمته على أهمية التمسك بالحقيقة، معتبرًا أن مواجهة الأخبار الزائفة تمثل جوهر المسؤولية الإعلامية في هذه المرحلة الحساسة.
 

