أستاذ علم اجتماع توضح 6 رسائل مهمة عن مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا

أكدت الدكتور سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس على أهمية الرقابة من قبل المؤسسات المعنية على كافة مواقع الإنترنت المتاحة للناس داخل الدولة كالمنتديات وغيرها.
وأضافت «خضر» لـ «صدى البلد» أن إغلاق أي موقع لا يتم التأكد من صحة كافة المعلومات المنشورة عليه خاصة الدينية والثقافية خير؛ لأنها قد تجر بعض الناس من سياق كلام عادي إلى قضايا خلافية تؤدي إلى وقوع فتنة ولو بين عدد قليل منهم.
وتابعت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أنها دائمًا ما تنصح بعدم الارتماء في أحضان السوشيال ميديا دون الحذر وأخد الحيطة طوال الوقت من كل ما ينشر أو ينقل أو يكتب على صفحاتها من معلومات قد تكون خاطئة أو مجرد شائعات يراد بها أغراض خبيثة.
ونصحت أنه يجب على كل مواطن مصري أن ينظم حياته بشكل صحيح ولا يجعلها تقوم على شيء واحد سلبياته عديدة، بل يحدد لكل شيء وقته من الاستيقاظ إلى المشي لعدة دقائق، وترتيب المنزل، وإنهاء الأعمال المطلوبة، وقراءة بعض الكتب أو المعلومات القيمة التي ترقي العقل من مصادر معتمدة، فهذا ما تمتاز به الشعوب الغربية.
وواصلت أن معظم مواطني الدول الغربية لا يشعرون بالفراغ؛ لأنهم وضعوا جدولًا لحياتهم يغيرونه بشكل دوري مما يثري حياة الناس بعيدًا عن المواقع المجهولة التي قد تستقطب الناس وتسحبهم مثل الموجة خاصةً أننا كثيرًا ما نحتاج إلى الكلام خاصةً فئة السيدات.
ولفتت إلى أن للتكنولوجيا سلبياتها أكثر من إيجابياتها على عموم الناس، فيصبح من خلالها الطفل يجلس أمام أعين أولياء أموره، لكنه في عالمه الخاص، ويزاد الأمر سوءًا عندما تزيد الكثافة السكانية، وتضطر عقولنا إلى أن تهاجر، مختتمة: «لابد أن نعقد مصالحة بين الأسر المصرية لنقلل من نسب الطلاق».