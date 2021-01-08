الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي قبل مباراته مساء اليوم مع فريق سيراميكا كليوباترا في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "بما إن الأهلي هيلعب النهاردة يااارب ياعالي انصر الاهلي الغالي" و "يارب يا عالي انصر الاهلي الغالي".
"الليلة طلة الملك الليلة موعد لقاه الليلة نغني للملأ الاهلي هو الحياه" و "صباحكم منور بالهنا و فرحة انتصارات الاهلى و بهجته يا رب"
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد، وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس «On Time Sports».
ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا ولديه 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد أمام وادي دجلة، فيما يدخل سيراميكا المباراة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وخسارة واحدة.