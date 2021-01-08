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رياضة

الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:28 ص
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي قبل مباراته مساء اليوم مع فريق سيراميكا كليوباترا في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات:  "‏بما إن الأهلي هيلعب النهاردة يااارب ياعالي انصر الاهلي الغالي" و "‏يارب يا عالي انصر الاهلي الغالي".


"‏الليلة طلة الملك  الليلة موعد لقاه ‏‎ الليلة نغني للملأ  الاهلي هو الحياه" و "صباحكم منور بالهنا و فرحة انتصارات الاهلى و بهجته يا رب"


ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي  مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد، وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس «On Time Sports».


ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا ولديه 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد أمام وادي دجلة، فيما يدخل سيراميكا المباراة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وخسارة واحدة.
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