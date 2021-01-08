أول امرأة سترأس جلسة افتتاح البرلمان.. تعرف على السيرة الذاتية لفريدة الشوباشي

تعتبر النائبة فريدة الشوباشي هي أول امرأة سترأس البرلمان فى جلسته الافتتاحية لبرلمان 2021، والمقرر لها الثلاثاء المقبل بعد إصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير.





وتعد النائبة فريدة الشوباشي هي أكبر الأعضاء سنا وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات.





وتنص المادة 276 من لائحة مجلس النواب، على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي، جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلو في الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية.





وطبقا للإجراءات المتبعة فى الجلسة الافتتاحية حيث يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من رئيس الجلسة وهو أكبر الأعضاء سنا وهي النائبة فريدة الشوباشى.





ولدت فريدة الشوباشي في مدينة القاهرة في أوئل القرن ال 20، واسمها بالكامل قبل اعتناقها الإسلام فريدة ملك جورج ميخائيل، من مواليد حلوان عام 1938، لأسرة مسيحية تعود جذورها لمركز القوصية بالصعيد، التحقت بمدرسة العائلة المقدسة بنات بحلوان.





وفريدة الشوباشي هي كاتبة صحفية وإعلامية وهي رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر، ولها العديد من الكتابات والمقالات في عدد من االصحفا وكان لها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو " مطلوب للتعقيب "، كما أن لديها عدة مؤلفات منها " عبارة غزل " و"الخاتم والخاتم" هي مجموعة قصصية.





ومن المعروف أن فريدة الشوباشي هي أرملة علي الشوباشي المثقف اليساري وابن الأديب محمد مفيد الشوباشي، وقد حصلت الشوباشي على إسمها من عائلة زوجها وهو "الشوباشي.





ونشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب داخل برلمان 2021.





وجاءت قائمة المعينين كالتالي:





إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز

عبلـة أحمـد علي الألفـى

فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى

هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز

داليا السيد محمد السيد السعدنى

منـال هـلال أيـوب جـرجس

جيهـان محمـد إبـراهيم زكى

محمـد عمر عمر الزير

نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى

آية محمـود عبــد االله محمد مدنى

محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش

دريـة عبـد الحق شـرف الدين

دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس

نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى

جمال حلمى محمـد الـسعيد

حـازم محمد يحـى إمـام

حـسام الـــسيد المتـولى غالى

عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد

كـريم بـدر حلمي رزق االله

فخرى الدين على محمد الفقى .

سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية

على جمعــة محمــد عبــد الوهاب

محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد

منصف نجيـب سـليمان

عماد خليـل كامـل خليل

دينا أحمـد إسماعيل على

سالم سـليمان سـالم مراحيـل

إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى



