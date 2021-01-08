اسمع كلام أبوك .. أوس أوس يهنئ محمد أنور بعيد ميلاده





ونشر صوره عفوية تجمعه مع محمد انور وكتب له: "كل سنة وانت طيب يبني واسمع كلام ابوك ".





وتابع: «أتمنى فى 2021 تكون سنه تعوضنا عن كل اللى تعب فى السنه اللى فاتت وننسى اى هم او حزن ونفتح صفحه جديده سوا مع الناس الحقيقين وربنا يستر منهم بقى فى ٢٠٢١ كل سنه وانتم طيبين».





وشارك أوس أوس مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.





مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.









هنأ أوس أوس، عبر حسابه بموقع التواصل للصور والفيديوهات إنستجرام صديقه بمسرح مصر محمد أنور بعيد ميلاده.