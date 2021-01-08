من ماسبيرو لقبة البرلمان.. السيرة الذاتية للمذيعة دينا عبد الكريم

ورد اسمها ضمن قائمة المعينين لعضوية مجلس النواب وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021 الذي ينص علي تعيين 28 شخصا لعضوية مجلس النواب من قبل الرئيس السيسي، لتصبح من كونها مذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية إلي نائبة بالبرلمان المصري وذلك بعد مشوار إعلامي طويل لها دام لأكثر من 20 عاما.. إنها النائبة دينا عبد الكريم.





تخرجت من كلية الصيدلة بدرجة البكالوريوس عام 2002 من جامعة القاهرة حيث بدأت العمل الإعلامي بتقديمها برنامج "360" المذاع علي فضائية القاهرة والناس بعام 2015.





وأسست عبدالكريم شركة ميديولوجي للإنتاج الفني في العام 2013، وتنتج شركتها برامج ذات محتوى وطابع متميز يخدم رسالة تنويرية للمجتمع، كما أنها عملت في شبكة تليفزيون TBN منذ العام 2012 حتى العام 2014.

وعملت مدير برامج بقناة أغابي منذ 2006 وحتي 2008 ، وسبق لها أن ترأست منصب كبير مذيعي قناة "سي تي في"، فضلا عن عملها بقناة سات لمدة 7 سنوات ،علاوة علي مشاركتها بالمجال الأكاديمي حيث أصبحت مدرس للإعلام بجامعة مصر الدولية 2016.





أول من أدارت أولي جلسات منتدي شباب العالم لحظة إنطلاقه تحت عنوان "اختلاف الحضارات والثقافات.. صدام أم تكامل؟"، كما شاركت في تقديم الندوات والمؤتمرات الرئاسية، بجانب تقديمها جلسة العمل الأولى بعنوان "رؤية مـصـر 2030"، ضمن فاعليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية في عام 2017، كما شاركت في إدارة جلسة بعنوان "تطوير النية الأساسية"، بحضور الرئيس السيسي.





طبعت بصمتها أيضا في الحياة السياسية الحزبية وذلك من خلال شغلها منصب أمينة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن عام 2018، كما إنضمت لفرق برامج ذات ثقل كبير بالتقديم التيلفزيوني أمثال "صباح الخيريا مصر" عام 2020 و برنامج التاسعة علي شاشة التيلفزيون المصري بتقديمها الحلقة الإسبوعية للبرنامج.





كما شاركت الإعلامية دينا عبد الكريم في تقديم جلسة المؤتمر الرئاسي الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضورعدد من شباب مختلف محافظات الجمهورية من أجل تأهيل الشباب للقيادة ودعم المبتكرين .





كما كان لها أيضا كتابات في أشهر الصحف المصرية، وبنظرة عامة تجدها تنقلت بين العديد من الوسائل الإعلامية سواء كان ذلك من خلال القنوات الفضائية أو ماسبيرو لينطلق صوتها من باب جديد من داخل قبة البرلمان المصري.





ونشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب داخل برلمان 2021.





وجاءت قائمة المعينين كالتالي:





إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز

عبلـة أحمـد علي الألفـى

فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى

هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز

داليا السيد محمد السيد السعدنى

منـال هـلال أيـوب جـرجس

جيهـان محمـد إبـراهيم زكى

محمـد عمر عمر الزير

نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى

آية محمـود عبــد االله محمد مدنى

محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش

دريـة عبـد الحق شـرف الدين

دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس

نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى

جمال حلمى محمـد الـسعيد

حـازم محمد يحـى إمـام

حـسام الـــسيد المتـولى غالى

عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد

كـريم بـدر حلمي رزق االله

فخرى الدين على محمد الفقى .

سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية

على جمعــة محمــد عبــد الوهاب

محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد

منصف نجيـب سـليمان

عماد خليـل كامـل خليل

دينا أحمـد إسماعيل على

سالم سـليمان سـالم مراحيـل

إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى





كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير

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