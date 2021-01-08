ماهر مقلد: المواطن من يتحمل تبعات الأزمة بلبنان ..فيديو

أكد ماهر مقلد مدير تحرير الأهرام أن من يتحمل مسئولية الأزمة اللبناينية القادة والزعماء اللبنانيون الذين يمثلون الطوائف والكتل السياسية.





وأضاف مقلد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إن الأمور ليست كما تبدو على لسان السياسيين خلافًا على اسم وزير، وإنما هي إشارات إقليمية ينتظرها الداخل اللبناني، مما يعقد الأزمة اللبنانية يوما بعد يوم.





وتابع مدير تحرير الأهرام أنه عقب زيارة ماكرون للبنان، كان هناك فهم خاطئ لدى الخارج أنه يمكن تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية، لكنه مرت شهور منذ تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.



