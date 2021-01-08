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أخبار العالم

صورة تغني عن ألف كلمة.. وزير الصحة السعودي عن تلقي خادم الحرمين لقاح كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:23 م
خادم الحرمين أثناء
خادم الحرمين أثناء تلقيه لقاح كورونا
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محمود نوفل
علق وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة علي تلقي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز الجرعة الاولي من لقاح كورونا قائلا : ‏صورة تغني عن ألف كلمة.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ورعاه. 

ونشر الربيعة صورة للعاهل السعودي أثناء تلقيه الجرعة الاولي حيث غرد قائلا : وشكرًا له على ما قدمه لنا من دعم منذ بداية الجائحة وحرصه حفظه الله على سلامة المواطنين والمقيمين بعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجانًا، وأمره ببذل الغالي والنفيس من أجل صحتنا.

ويشار الي ان العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تلقي في وقت سابق من اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقطع فيديو يبين لحظة تلقي الملك سلمان بن عبد العزيز الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

كان عدد من المسؤولين السعوديين، على رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلقوا تطعيم كورونا خلال الفترة الماضي.

ووصل معدل من يتلقون جرعات لقاح كورونا يوميا في السعودية إلى نحو 15 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة.

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