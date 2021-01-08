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أخبار العالم

سوريا تسجل 95 إصابة جديدة بـ كورونا و8 وفيات في 24 ساعة

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:44 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، الأمر الذي ادي الى ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في البلاد الي 12179. 

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا فقد رصدت الصحة السورية شفاء 65 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في سوريا  إلى 5889.
 
كما سجلت وفاة 8 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 763 منذ بداية الجائحة وحتي الان 

وتوزعت الإصابات السورية ما بين  25 في دمشق و 18 في طرطوس و15 في حمص و15 في اللاذقية و10في حلب و8 في السويداء و 4 في حماة

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