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توك شو

اللي في قلبها على لسانها.. ابنة مريم فخر الدين تكشف تفاصيل عن حياة الفنانة

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:47 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت إيمان ذو الفقار ابنه الفنانة الرحلة مريم فخر الدين، إن والدتها شخصية فريدة في حياتها الشخصية، مشيرة الي انها كانت عاشقة للفن.

وأضافت "ذو الفقار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء اليوم الجمعة، انه:" اللي في قلبها على لسانها واللي مش عجبه يتفلق، وتميزت بالجرأة في التعامل" ، متابعة انها كانت تعشق الحيوانات والطيور.

وأكملت ابنه الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، أن والدتها كانت تضع ماء للطيور والاطعمة للحيوانات وفي مقدمتها القطط والكلاب، مضيفة لا اعرف أين مذكرات والدتي وهل هي وزعتها ام ما حدث أمر غير معلوم.

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