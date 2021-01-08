لم ترحّل للسجن| محامي ابنة نهى العمروسي يكشف مستجدات قضية فيرمونت





وأضاف " العوضى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أنه عند سؤال موكلته " نازلى " هى ومجموعة أخرى من الشهود تم الإفراج عنها بعد تقديم تقرير نفسى عن حالتها وذلك بعد إيداعها لاستشارى نفسى والذى تضمن أن 20% من الحالات التى تعانى منها موكلته نازلى يقدمون على الانتحار او يقومون بإيذاء أنفسهم ومذكرة دفاع شملت بأن الأوراق المتعلقة بالقضية لا تستدعى حبسها احتياطيا.





وأكد أن 90% مما نشر على منصات التواصل الاجتماعى لا علاقة له بأوراق القضية من قريب أو بعيد ، لافتا أن موكلته لم يتم ترحيلها لسجن القناطر ويجب الاعتماد فقط على مصادر موثوقة فى هذه القضية ، مؤكدا أن العدالة المصرية تطبق روح القانون وتحقق عدالة ناجزة بشكل حقيقى، مهنيا وموضوعيا.