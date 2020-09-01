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فن

القصة الكاملة لحبس ابنة نهى العمروسي على ذمة قضية الفيرمونت

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أمرت النيابة العامة بحبس أحمد الجنزورى ونازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة  نهى العمروسى أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.


وفى التقرير التالى نرصد لكم  القصة كاملة ..


حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

كشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزورى ونازلي مصطفى كريم ابنة  نهى العمروسي أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت. 

وكانت النيابة العامة قد أمرت  بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.


أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت
اكتفت الفنانة نهى العمروسي بتعليق مقتضب بعد القبض على ابنتها، نشرته عبر صفحتها بموقع فيس بوك قالت فيها: "تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".

الجمهور يبحث عن نهى العمروسى بعد حبس ابنتها 
تصدرت الفنانة نهى العمروسي مؤشرات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حبس ابنتها في قضية الفيرمونت.

وكشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزورى، ونازلى مصطفى كريم، ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت.


محمد العدل يدعم ابنة نهى العمروسي بعد حبسها في قضية فيرمونت
دعم المنتج محمد العدل، الفنانة نهى العمروسي، بعد حبس ابنتها "نازلى مصطفى كريم"، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ فى قضية فندق "الفيرمونت".

وعلق محمد العدل، على منشور نهى العمروسي، التي دعمت فيه ابنتها، قائلةً «تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم»، ليرد «العدل» عليها قائلًا: «قلبى معاكى واجمدى وجمدى قلبها». 


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