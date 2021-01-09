فؤاد عودة: الوضع الصحي في بريطانيا تحت ضغط كبير.. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إن فيروس كورونا انتشر في ما يقرب من 210 دولة حول العالم.





وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن فيروس كورونا متركز في 11 دولة علي رأسهم بريطانيا وأمريكا والهند وإيطاليا.





وأشار إلي أن أكبر نسبة من مصابي فيروس كورونا متواجدين بأوروبا، موضحا أن الوضع الصحي في بريطانيا تحت ضغط كبير.





ولفت رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إلي أن الوضع الصحي في أمريكا والبرازيل وبريطانيا في وضع سيء لأن رؤساء هذه الدول لم تأخذ الأمور بجدية كافية.



