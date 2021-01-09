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نصائح مهمة لرفع المناعة.. احرص عليها

السبت 09/يناير/2021 - 07:02 ص
نصائح مهمة لرفع المناعة
نصائح مهمة لرفع المناعة احرص عليها
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أسماء عبد الحفيظ

انتاب الكثير من الأشخاص حالة من الزعر من سرعة انتشار فيروس كورونا، والبعض يرفض فكرة العزل المنزلى للمرة الثانية وبالأخص الأطفال أيضا ويحار الآباء فى كيفية الوقاية ورفع المناعة لمحاربة الوباء العالمى،لذلك كشف موقع هيلثي عن طرق مختلفة لرفع المناعة لمحاربة الأمراض.

نصائح مهمة لرفع المناعة


-رش الكركم على الدجاج والأرز مهم جدًا
-النوم مدة كافية
-شرب المياه باستمرار
-إجراء تمرينات خفيفة في البيت
-التخلص من التوتر النفسي
-تقليل السكر الأبيض
-تقليل الكافيين والوجبات السريعة
-التخفيف من أكل الأكلات النيئة

ومن جهته، قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، مجموعة نصائح مهمة يجب اتباعها في فصل الشتاء.

وأوضح الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن في ظل هذه الأجواء الدافئة والمشمسة والمستمرة الفترة القادمة  ادعو الجميع بالحرص على فتح جميع نوافذ المنزل تماما أثناء النهار للسماح بدخول أشعة الشمس داخل الحجرات وكذلك دخول تيار الهواء المتجدد لتهوية المنزل ومن المستحب ضرورة تعريض مفروشات واغطية الأسرة لأشعة الشمس المباشرة وليس من وراء الزجاج حتى تسقط عليها الاشعة فوق البنفسجية وذلك بهدف التخلص من الجراثيم  وحشرات الفراش  ورائحة العرق والميكروبات والقضاء عليها بجميع أنواعها ومنها بالطبع فيروس كورونا.

وأضاف هاني الناظر، انصح أيضا لسكان المدن الريفية التوجه للحقول والمساحات الخضراء والجلوس متباعدين عن الآخرين في الهواء الطلق والشمس ولسكان المدن الساحلية التوجه للكورنيش وأيضا الجلوس متباعدين  تماما.

ووجه نصيحة لسكان القاهرة والجيزة وغيرهم ممن يطلون على النيل الجلوس أيضا متباعدين على الكورنيش والحدائق العامة، للحماية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا.

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