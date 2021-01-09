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فاروق الباز يكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية على الأرض

السبت 09/يناير/2021 - 04:26 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور فاروق الباز العالم الكبير، حقيقة ظهور كائنات على كوكب الأرض، مؤكدا ان الكون فسيح وتوجد حيوات في مجرات أخرى. 

وأضاف خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى، أنه لا يوجد ظهور لكائنات فضائية على كوكب الأرض حتى الآن، متابعا أن هناك احتمالا لوجود حضارات في مجرات أخرى.

وأشار العالم المصري، إلى أنه لا يوجد أي دليل على أن هناك أمورا تجرى فى الكون تثير الخوف أو الفزع، مؤكدا أن جمع العلم والاستمرار فيه؛ هو الذى يجعلنا قادرين على مواجهه المخاطر.
 
واكمل العالم الكبير، أن الادعاءات بأنها أجسام من الفضاء الخارجي مجرد شائعات، وليست أشياء حقيقية وهى مجرد تكهنات ولم يتم التحقق منها والتأكد منها، متابعا ان كل من يقول أن من بنى الأهرامات هى الكائنات الفضائية كلام فارغ.
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فاروق الباز يكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية على الأرض

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