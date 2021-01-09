ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة المايسترو خالد فؤاد عن عمر يناهز 72 عاما

السبت 09/يناير/2021 - 02:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل

غيب الموت قبل قليل المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».

وعلقت الفنانة مي فاروق عبر حسابها على الموقع نفسه، قائلة «لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا، ودعواته ليا، لحد آخر مكالمة بيننا، الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها». 

كان خالد فؤاد يتمتع بحب وتقدير كبير من نجوم الوسط الفني، وهو صاحب مشوار حافل بالنجاحات، فقد ذكرت النجمة أصالة قبل سنوات فضله عليها وقالت: "دكتور خالد فؤاد أوّل وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستحق كل الاهتمام والحب والاعتذار، جدًّا جدًّا أنا أحبّك وأقدّرك دكتوري الغالي الراقي صاحب الكرامة العالية ومنك تعلّمت الكثير، وختاما أتمنى دوام الصحة لضميري كي لا يتألم قلبي عليه".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نقابة الموسيقيين تهاجم هاني مهنى لمشاركة حمو بيكا وحسن شاكوش في زفاف ابنته هنادي

عمر كمال يرد على هاني مهنا: إحنا ناس محترمة وبنتك اللي عزمتنا على الفرح.. شاهد

شرفونا ونورونا.. هنادي مهنى ترد على والدها: أنا اللي عزمت حسن شاكوش وعمر كمال وبيكا

عمر كمال لـ هنادي مهنى: مش زعلانين واتشرفنا إننا جينالك

فنانات قطعن شهر العسل.. هنادي مهنى للرد على والدها.. ودرة: أنا مش ضرة

وزيرة الثقافة تنعى طارق عاكف: أثرى المكتبة الموسيقية بأعمال بارزة

ترشيحاتنا

بعد ندمها.. تعرف على قصة الزواج السري لـ منة فضالي

رئيس وزراء بريطانيا يشيد بـ دواءين يقللان مخاطر الوفاة بـ كورونا

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

ورل وليس تمساحا.. أسيوط ترد على الشائعات .. صور

حكم من مات بفيروس كورونا.. وهل يعد شهيدا؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من تلقيه لقاح فايزر.. وفاة طبيب بطريقة مريبة وصدمة عند فحصه| صور

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور