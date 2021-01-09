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ثقافة

معجزة ميلاد المسيح بثقافة بورسعيد

السبت 09/يناير/2021 - 09:07 ص
صدى البلد
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد، حيث قدمت مكتبة طفل حديقة الأمل محاضرة بعنوان "معجزة ميلاد السيد المسيح علية السلام" ألقاها الشيخ السيد سليم، تحدث فيها عن سورة مريم عليها السلام التي سردت لنا قصة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام كاملة، فقد كانت السيدة مريم مثالا للعفة والطهارة والنقاء وأرسل الله إليها جبريل عليه السلام لينفخ فيها من روح الله تعالى فأنجبت طفلا بلا زوج ولا أب، وفي ذلك الأمر كان ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وهو معجزة تدل على القدرة الإلهية الربانية، وأنزل الله عليه كتاب سماوى هو الإنجيل، فقال إنى عبد الله ٱتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا اينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.

كما أقامت مكتبة طفل القوات المسلحة ورشة حكي بعنوان "بيت الفيل" تأليف إبراهيم عزوز، وتتحدث القصة عن أهمية الالتزام والتعاون، الذى يتحقق من خلال القصة عن طريق التزام الأفيال الأخوه وتعاونهم على إصلاح منزلهم، وأن كل واحد منهم قام بدوره لتحقيق هدفهم من خلال بيع القمح وتوفير الأموال.
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