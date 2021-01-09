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مركز الدراسات الاقتصادية يستعرض إنجازات مصر في عام 2020 وتوقعات 2021.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 10:34 ص
الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد
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نورهان رأفت
قال الدكتور مصطفى أبو زيد ، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية ، إن عام 2020 كان اختبارا حقيقيا للاقتصاد المصري ، وأية توقعات اقتصادية ، يتم بناؤها من منطلق الإنجازات الاقتصادية ، التي تم تحقيقها ، في السابق .

وأضاف أبو زيد ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد" ، أن المشروعات القومية الاقتصادية ، خلال الست سنوات الماضية ، ساهمت في زيادة الإجمالي المحلي ، وخلق فرص عمل للشباب ، وهو ما تم دفعه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار "أبو زيد" إلى أن مصر قبل تطبيق برنامج "الإصلاح الاقتصادي " ، كانت تعاني من عجز في الموازنة ، وارتفاع في البطالة ملحوظ ، وارتفاع في نسبة الدين المحلي .

ولفت إلى أن الدولة المصرية ، كانت دائما، ما تضع في اعتبارها، تأمين ودعم المواطنين الأكثر احتياجا ، من خلال مبادرات "حياة كريمة " ، وغيرها .

واستعرض مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، أهم توقعات ملامح الاقتصاد المصري ، خلال عام 2021 ، حيث أكد أن مصر تنتهج معادلة صعبة ، لم تنتجها أية دولة أخرى ، ولم تفضل الإغلاق الإقتصادي ، بل اهتمت بالموازنة بين الإقتصاد وصحة المواطنين ، وتوافر المنتجات في كافة المنافذ الغذائية .
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