مركز الدراسات الاقتصادية يستعرض إنجازات مصر في عام 2020 وتوقعات 2021.. فيديو

قال الدكتور مصطفى أبو زيد ، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية ، إن عام 2020 كان اختبارا حقيقيا للاقتصاد المصري ، وأية توقعات اقتصادية ، يتم بناؤها من منطلق الإنجازات الاقتصادية ، التي تم تحقيقها ، في السابق .





وأضاف أبو زيد ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد" ، أن المشروعات القومية الاقتصادية ، خلال الست سنوات الماضية ، ساهمت في زيادة الإجمالي المحلي ، وخلق فرص عمل للشباب ، وهو ما تم دفعه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي.





وأشار "أبو زيد" إلى أن مصر قبل تطبيق برنامج "الإصلاح الاقتصادي " ، كانت تعاني من عجز في الموازنة ، وارتفاع في البطالة ملحوظ ، وارتفاع في نسبة الدين المحلي .





ولفت إلى أن الدولة المصرية ، كانت دائما، ما تضع في اعتبارها، تأمين ودعم المواطنين الأكثر احتياجا ، من خلال مبادرات "حياة كريمة " ، وغيرها .



