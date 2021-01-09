العراق: تحسن الوضع الوبائي لا يجعلنا فى مأمن من خطر ارتفاع إصابات كورونا

أكدت وزارة الصحة العراقية اليوم، رصد مؤشرات خطيرة جدا تنذر بعودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن "تحسن الموقف الوبائي لن يجعل العراق بعيدا عن الخطر"، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية.
وذكرت الصحة العراقية في بيانها، أن "وزارة الصحة تراقب بدقة الموقف الوبائي الخطير لاصابات كوفيد 19 ووفياته في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة البريطانية وبعض دول المنطقة بعد تفشي السلالة الجديدة والتي تمتاز بسرعة انتشارها وإصابتها لكل الفئات العمرية وبضمنها فئة الأطفال، والذي بات يهدد أنظمتها الصحية بشكل خطير حيث تعاني مؤسساتها الصحية من اكتظاظ الحالات الخطرة والحرجة لذلك اضطرت تلك الدول لتشديد اجراءاتها الاحترازية الوقائية للسيطرة على التفشي الوبائي من خلال غلق كل المؤسسات وحظر الأنشطة التجارية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على حياة مواطنيها وتقليل الوفيات".
وأوضحت الوزارة العراقية أن تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير والذي تعكسه استمرار زيادة نسب الشفاء مع انخفاض عدد الإصابات والوفيات لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الإصابات مرة أخرى بسبب استمرار سفر العراقيين والأجانب من الدول ذات التفشي الوبائي الى العراق وبالعكس، والذي يدعونا لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين لمنع دخول السلالات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا الخطير.
وأكملت: "استنادا الى مسؤولياتها الرقابية والوقائية فقد رصدت فرقنا الصحية في بغداد والمحافظات تهاونًا كبيرا فى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة وهي ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، واستئناف العادات الاجتماعية المتعارفة من قبيل المصافحة والمعانقة والتقبيل إلى سابق عهدها قبل ظهور ازمة كوفيد-19، وهذه المؤشرات خطيرة جدا وتنذر بعودة ارتفاع الاصابات وتفشي الوباء مرة أخرى بعد ظهور السلالات الجديدة، ولا بد من التذكير لخطورة تلك العادات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في نقل العدوى من الأشخاص المصابين بدون أعراض الى المخالطين الأصحاء، وهذا يحتم علينا ترك هذه العادات حاليا".
وأهابت وزارة الصحة والبيئة بالمواطنين للحذر التام والانتباه الشديد لأهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب العادات الاجتماعية ذات الاختلاط الكبير والتماس المباشر، لمنع ارتفاع الإصابات والوفيات مرة أخرى وعندها سنضطر لاتخاذ الإجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كل المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية.
وشددت على دور وسائل الإعلام كافة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وشيوخ العشائر لتكثيف نشاطاتها التوعوية وحث المواطنين الكرام على الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها، وتحمل المسؤولية الجماعية للحفاظ على التقدم الذي أحرزناه في مجال السيطرة على الوباء في العراق.