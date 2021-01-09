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فن

مي كساب تطلب الدعاء للراحل خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة مى كساب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تغريدة جديدة تنعى فيها المايسترو الراحل خالد فؤاد.

وعلقت مى كساب قائلة: "البقاء لله المايسترو #خالد_فؤاد في ذمه الله نسألكم الفاتحه والدعاء".

وغيب الموت قبل قليل المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».

وعلقت الفنانة مي فاروق عبر حسابها على الموقع نفسه، قائلة «لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا، ودعواته ليا، لحد آخر مكالمة بيننا، الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها». 

كان خالد فؤاد يتمتع بحب وتقدير كبير من نجوم الوسط الفني، وهو صاحب مشوار حافل بالنجاحات، فقد ذكرت النجمة أصالة قبل سنوات فضله عليها وقالت: "دكتور خالد فؤاد أوّل وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستحق كل الاهتمام والحب والاعتذار، جدًّا جدًّا أنا أحبّك وأقدّرك دكتوري الغالي الراقي صاحب الكرامة العالية ومنك تعلّمت الكثير، وختاما أتمنى دوام الصحة لضميري كي لا يتألم قلبي عليه".

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