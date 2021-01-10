نائبة تطالب البرلمان القادم بضرورة إصدار قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين





قالت النائبة السابقة جواهر الشربينى عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان السابق، أن هناك عدد من القوانين ستكون على أولويات مجلس النواب القادم لإصدارها ، مطالبة بضرورة إصدار البرلمان القادم لقانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.





وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها تقدمت بمشروع قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين فى البرلمان السابق إلا أنه لم يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان السابق للتصويت عليه قبل انتهاء مدته.





وأكدت أن الحكومة قدمت مشروع قانون مماثل وتم التوافق بين مشروع القانون الذى تقدمت به ومشروع قانون الحكومة بعد انتهاء لجنة الزراعة بالبرلمان من مناقشته والموافقة عليه.





وأوضحت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان السابق، أن أهمية مشروع قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين تتمثل فى توفير تأمين صحى ومعاش للفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح وكل ما يطلبه الفلاح لزيادة إنتاج الأراضى الزراعية لتوفير المحاصيل الإستراتيجية.





وأشارت إلى أن توفير المحاصيل الإستراتيجية للفلاح يعتبر تطبيق للمادة 29 من الدستور والتى تنص على أنه تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.