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حوادث

حبس مدرس 15 يوما تحرش بطالبة في بني سويف

السبت 09/يناير/2021 - 04:57 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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محمد عبدالحليم
أمر المستشار طارق جلال المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف حبس مدرس ثانوى تحرش بطالبة بالصف الاول الثانوى 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، عقب اتهام والد الطالبة للمدرس بقيامه بتمزيق ملابس نجلته فى سنتر الدرس الخصوصى ووضع "يده" على أجزاء حساسة فى جسم الطالبة .
وكان اللواء محمد مراد ،مدير امن بنى سويف ، تلقى اخطارا من مامور قسم بنى سويف ، باتهام والد طالبة بالصف الأول الثانوى بانه اثناء عودة نجلته من درس رياضيات الخامسة مساء فوجىء بانها تبكى ومنهاره واجزاء من ملابسها ممزقة ، وعندما سالها قالت ان مدرس الرياضيات طلب منها عقب انتهاء الدرس الخصوصى ان تنتظر لتحصل على "ملزمة " بعد خروج زميلاتها وفوجئت بان المدرس تحرش بها ووضع يده فى أماكن حساسة بجسمها ، وخرجت من الدرس منهارة فيما نفى المدرس الواقعة ، وطلبت النيابة العامة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وامرت النيابة العامة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات
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