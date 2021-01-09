حبس مدرس 15 يوما تحرش بطالبة في بني سويف

أمر المستشار طارق جلال المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف حبس مدرس ثانوى تحرش بطالبة بالصف الاول الثانوى 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، عقب اتهام والد الطالبة للمدرس بقيامه بتمزيق ملابس نجلته فى سنتر الدرس الخصوصى ووضع "يده" على أجزاء حساسة فى جسم الطالبة .

وكان اللواء محمد مراد ،مدير امن بنى سويف ، تلقى اخطارا من مامور قسم بنى سويف ، باتهام والد طالبة بالصف الأول الثانوى بانه اثناء عودة نجلته من درس رياضيات الخامسة مساء فوجىء بانها تبكى ومنهاره واجزاء من ملابسها ممزقة ، وعندما سالها قالت ان مدرس الرياضيات طلب منها عقب انتهاء الدرس الخصوصى ان تنتظر لتحصل على "ملزمة " بعد خروج زميلاتها وفوجئت بان المدرس تحرش بها ووضع يده فى أماكن حساسة بجسمها ، وخرجت من الدرس منهارة فيما نفى المدرس الواقعة ، وطلبت النيابة العامة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وامرت النيابة العامة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات