عزة مصطفى عن أحداث اقتحام الكونجرس: أمريكا تعرت أمام العالم

علقت الإعلامية عزة مصطفى، علي أحداث العنف واقتحام الكونجرس الأمريكي قبل جلسة التصديق على فوز بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.





وأضافت عزة مصطفى في برنامجها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما حدث في الكونجرس الأمريكي يعتبر اكذوبة ما يسمى بحقوق الإنسان وحرية الرأي والديمقراطية ".





وتابعت عزة مصطفى:" اتضح أن الامريكان يقولون ما لا يفعلون وتصريحات رؤساء أمريكا السابقين عن الديمقراطية ما هي إلا سقوط الأقنعة".





وأكملت عزة مصطفي:" ما حدث في الكونجرس الامريكي من اقتحام وأعمال عنف أمر يستدعي التعلم، وممنوع منعا باتا التنظير او المزايدة على م صر وشعبها"|.





ولفتت عزة مصطفى:" أمريكا اتكشفت العالم باكملها وتم تعريتهم وظهروا على حقيقتهم، وعلى الامريكان أن يقولوا خيرا او يخرسوا عن مصر ".



