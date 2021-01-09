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ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: هبدأ بنفسي

السبت 09/يناير/2021 - 07:58 م
صدى البلد
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السادة الكرام نرجع تاني لموضوع التعليم، حاولت ابحث شوية في كيفية تقييم نظم التعليم في البلاد المختلفة، وايه اللي ممكن يخلي نظام تعليمي أفضل من غيره .. هل هي نسبة الأطفال اللي بتقرأ و تكتب، ولا نسبة الأفراد اللي بتكمل دراستها وتدخل التعليم العالي، ولا كفاءة المدرسين ومرتباتهم، ولا المستوي الاقتصادي للبلد وأثر التعليم عليه، ولا هي كل العناصر دي مع بعضها. بس لفت نظري عنصر من ضمن العناصر اللي بيتم علي اساسها التقييم وهي مدي قدرة النظام التعليمي علي استغلال كل الإمكانيات المتوفرة في الطفل في المراحل الأولي من التعليم . 

اعتقد ان جزءا كبيرا من الحل لمشاكل كتير في حياتنا اننا محتاجين نعمل مواجهة حقيقية مع نفسنا واكيد ساعتها هنقدر نشوف احنا فين بالضبط وإزاي نقدر نتقدم ولو خطوة بسيطة لقدام لسه بنتكلم في ٢٠٢٠ عن تغيير نظرة المجتمع للعمل المهني والتعليم الفني بدل ما نتكلم عن كيفية تطويرهما وبعدين نظرة المجتمع تبقي تتغير علي مهلها. 

في رأيي ان نقطة البداية لحاجات كتير إيجابية في حياتنا هتحصل لو قدرنا نتخلص من النظرة الضيقة اللي بتخلي كل واحد منا يبص لمصلحته الفردية بس، وقدرنا نتكلم مع نفسنا بصراحة وندى اولوية لصالح المجتمع والناس اللي احنا عايشين وسطهم . في ناس كتير اتعلمت واكتسبت مهارات وخبرات وتجارب . الناس دي عليها مسئولية اكبر ومحتاجه تعلي صوتها شوية أيا كان المكان اللي هي فيه وتتفاعل وتنقل المعرفة والخبرة والتجربة وقصص النجاح والفشل للناس اللي حواليهم، وانا هابدأ بنفسي .
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