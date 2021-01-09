محمود البسيوني يكتب: هبدأ بنفسي

السادة الكرام نرجع تاني لموضوع التعليم، حاولت ابحث شوية في كيفية تقييم نظم التعليم في البلاد المختلفة، وايه اللي ممكن يخلي نظام تعليمي أفضل من غيره .. هل هي نسبة الأطفال اللي بتقرأ و تكتب، ولا نسبة الأفراد اللي بتكمل دراستها وتدخل التعليم العالي، ولا كفاءة المدرسين ومرتباتهم، ولا المستوي الاقتصادي للبلد وأثر التعليم عليه، ولا هي كل العناصر دي مع بعضها. بس لفت نظري عنصر من ضمن العناصر اللي بيتم علي اساسها التقييم وهي مدي قدرة النظام التعليمي علي استغلال كل الإمكانيات المتوفرة في الطفل في المراحل الأولي من التعليم .
اعتقد ان جزءا كبيرا من الحل لمشاكل كتير في حياتنا اننا محتاجين نعمل مواجهة حقيقية مع نفسنا واكيد ساعتها هنقدر نشوف احنا فين بالضبط وإزاي نقدر نتقدم ولو خطوة بسيطة لقدام لسه بنتكلم في ٢٠٢٠ عن تغيير نظرة المجتمع للعمل المهني والتعليم الفني بدل ما نتكلم عن كيفية تطويرهما وبعدين نظرة المجتمع تبقي تتغير علي مهلها.
في رأيي ان نقطة البداية لحاجات كتير إيجابية في حياتنا هتحصل لو قدرنا نتخلص من النظرة الضيقة اللي بتخلي كل واحد منا يبص لمصلحته الفردية بس، وقدرنا نتكلم مع نفسنا بصراحة وندى اولوية لصالح المجتمع والناس اللي احنا عايشين وسطهم . في ناس كتير اتعلمت واكتسبت مهارات وخبرات وتجارب . الناس دي عليها مسئولية اكبر ومحتاجه تعلي صوتها شوية أيا كان المكان اللي هي فيه وتتفاعل وتنقل المعرفة والخبرة والتجربة وقصص النجاح والفشل للناس اللي حواليهم، وانا هابدأ بنفسي .