مصر للطيران تطرح أسعارًا تنافسية للرحلات الداخلية تبدأ بـ1500 جنيه

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية مشاركتها في مبادرة "شتي في مصر"، من خلال طرح أسعار تنافسية على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية بأسعار تبدأ من 1500 جنيه مصري شاملة الضرائب والرسوم للذهاب والعودة.





يأتي ذلك في إطار تدشين وزارة الطيران المدني المصري ووزارة السياحة والآثار لمبادرة "شتي في مصر" والتي تستهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية بمختلف المحافظات السياحية.





وأعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن، "الشركة الوطنية حريصة على تدعيم حركة السياحة الداخلية، لا سيما في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، إلا أن مصر للطيران قد حرصت على المشاركة في توفير أسعار تنافسية إلى الوجهات السياحية العديدة بمصر سواء للمصريين أو الأجانب خلال الفترة من 15 يناير وحتى 28 فبراير 2021 علما أن الأسعار المعلنة متاحة سواء ضمن الباكدج السياحي المتكامل أو حجز تذاكر السفر فقط ."





وأضاف "إن هذه التخفيضات تأتي تزامنًا مع رعاية مصر للطيران لأكبر حدث عالمي لكرة اليد وطرح تخفيضات 20 % من وجهاتها العالمية إلى مصر خلال فترة البطولة".





ومن ناحيته، أوضح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بذات الشأن، إن مصر للطيران شاركت في مبادرة "شتي في مصر" من خلال عرض رحلات إلى مدينة الأقصر بسعر 1500 جنيه للذهاب والعودة وشامل الرسوم والضرائب، كما طرحت الشركة سعر 1800 جنيه للسفر إلى كل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان وطابا، وكذلك طرحت سعر 2000 جنيه للسفر إلى مدينة مرسى علم."





ومن المقرر أن تسير مصرللطيران 6 رحلات يوميا الي شرم الشيخ و5 رحلات يوميا الي الغردقة و5 رحلات يوميا الي كل من الاقصر وأسوان ورحلتين أسبوعيا إلي مرسي علم قابلين للزيادة وفقا لحجم الطلب .





ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر أو حول العالم أو من خلال وكلاء السياحة والسفر.