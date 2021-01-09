الجينوم .. تفاصيل اكتشاف باحث مصرى خرائط تحمل الصفات الجينية لجسم الانسان





وأضاف شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه كان من الصعوبة التعرف على أصغر مكون للخلية بالطرق الكيميائية غير المعتادة عن طريق موت الخلايا واستخراج DNA لافتأ إلى أنه قام بتطوير ميكروسكوب جديدة لرؤية الخلية الواحدة والتى تفيد الفرد فى تناول الدواء المقدم له.









وأشار إلى أنه قدم بحث ونتائج خلال 5 سنوات مضت سبقها حصوله على الدكتوراة فى الفيزياء وقام بتطوير الأبحاث والتى بدأها فى مصر وحصل على الفيزياء الحيوية ثم سافر الولايات المتحدة الأمريكية ودرس كائنات الضوء للكائنات الحية ثم نال الدكتوراة فى علم البصريات والضوئيات من بريطانيا وفرنسا .





وتابع أنه قرر العمل بالجينات خلال 3 سنوات وانتقل لجامعة هارفرد وقام بدراسة فى اكبر معاهد و جامعات عالمية ثم قام برسم خرائط داخل النوايا وتم اختيار بحثه.







