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الجينوم .. تفاصيل اكتشاف باحث مصرى خرائط تحمل الصفات الجينية لجسم الانسان

السبت 09/يناير/2021 - 07:52 م
جينات وراثية
جينات وراثية
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شيرين عادل
قال الدكتور هيثم شعبان،  الباحث بالمعهد الفيدرالى السويسرى، إنه قام بعمل بحث علمى تناول تقنية جديدة داخل الخلية والخصائص الفيزيائية " الجينوم" أصغر مكون لأى جسم بمركز تحكم الخلية  عن طريق رسم خرائط تحمل الصفات الجينية لجسم الانسان.

وأضاف شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه كان من الصعوبة التعرف على أصغر مكون للخلية  بالطرق الكيميائية غير المعتادة عن طريق موت الخلايا واستخراج DNA لافتأ إلى أنه  قام بتطوير ميكروسكوب جديدة لرؤية الخلية الواحدة والتى تفيد الفرد فى تناول الدواء المقدم له.


وأشار إلى أنه قدم بحث ونتائج خلال 5 سنوات مضت سبقها  حصوله على الدكتوراة فى الفيزياء  وقام بتطوير الأبحاث والتى بدأها فى مصر وحصل على الفيزياء الحيوية ثم سافر الولايات المتحدة الأمريكية ودرس كائنات الضوء للكائنات الحية ثم نال الدكتوراة فى علم البصريات والضوئيات من بريطانيا وفرنسا .

وتابع أنه قرر العمل بالجينات خلال 3 سنوات وانتقل لجامعة هارفرد  وقام بدراسة فى اكبر معاهد و جامعات عالمية ثم قام برسم خرائط داخل النوايا وتم اختيار بحثه.


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