ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بريطاني يتعرض لهجوم شديد بعد نشره إيصال شراء طلبات المنزل .. شاهد

السبت 09/يناير/2021 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تعرض رجل أربعيني للهجوم الشديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشر صورة لإيصال الطلبات التي قامت زوجته بشرائها من أحد المراكز التجارية.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور البريطانية، فإن رجل بالغ من العمر 41 عاما، قام بنشر صورة لورقتين من طلبات المنزل من لحوم ومواد غذائية من مركز تجاري شهير في بريطانيا في ظل الأزمة الشديدة التي تتعرض لها بريطانيا من نقص الغذاء . 

هاجم رواد التواصل الاجتماعي صاحب الصورة موضحين أن الشعب البريطاني يعاني من نقص الغذاء في معظم أنحاء المملكة وينصح المسئولون كل المواطنين بشراء المنتجات بكميات مناسبة وعدم المبالغة في تخزين السلع حتى لا تدخل الدولة في طريق مظلم ينتهي بجوع نسبة كبيرة من المواطنين بسبب جائحة فيروس كورونا . 

ووجه عدد كبير من الرواد النقد للرجل وزوجته، وكتب أحدهم" أنه يبحث عن لبن لأطفاله لأكثر من أسبوع ولا يوجد أي عبوة في متجر قريب منه، ويطلب من صاحب الصورة أن يبيع له عبوة واحدة لأطفاله الصغار" . 
بريطاني يتعرض لهجوم شديد بعد نشره إيصال شراء طلبات المنزل .. شاهد
بريطاني يتعرض لهجوم شديد بعد نشره إيصال شراء طلبات المنزل .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فتاة تهرب من منزلها بعد ظهور دمية مرعبة.. فيديو

فيديوجراف.. قصة رجل سار 450 كيلومترا على قدميه بسبب زوجته

بعد إنتشار صورهم .. تحرك فوري بشأن بائع المناديل وابنته في نفق المحطة | تفاصيل

فيديو جراف.. قصة بائع المناديل وصغيرته ملك

بسبب تعليق متابع.. فتاة تسقط أمام متابعيها أثناء تصوير مقطع فيديو في رأس السنة

زوجان يعثران على ورقة مكتوبة بخط اليد منذ 70 عاما مدفونة بالمنزل

ترشيحاتنا

إثيوبيا تضع حجر أساس سد جديد بإقليم أمهرة

هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

لجنة إدارة الزمالك تكشف تفاصيل خناقة أعضاء النادي

نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لهادي الجيار ويسرا وفيفي عبده..فيديو

ترتيب الدوري.. الأهلي يتصدر والزمالك وصيفًا والطلائع بالمركز الأخير

احذر.. 10 أطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عبر موجات الراديو وشبكات المحمول

طريقة عمل الكنافة على الفحم في المنزل

ظاهرة نادرة الحدوث .. هاني الناظر يناشد بعدم تخفيف الملابس في هذه الأيام