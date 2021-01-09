بريطاني يتعرض لهجوم شديد بعد نشره إيصال شراء طلبات المنزل .. شاهد

تعرض رجل أربعيني للهجوم الشديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشر صورة لإيصال الطلبات التي قامت زوجته بشرائها من أحد المراكز التجارية.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور البريطانية، فإن رجل بالغ من العمر 41 عاما، قام بنشر صورة لورقتين من طلبات المنزل من لحوم ومواد غذائية من مركز تجاري شهير في بريطانيا في ظل الأزمة الشديدة التي تتعرض لها بريطانيا من نقص الغذاء .





هاجم رواد التواصل الاجتماعي صاحب الصورة موضحين أن الشعب البريطاني يعاني من نقص الغذاء في معظم أنحاء المملكة وينصح المسئولون كل المواطنين بشراء المنتجات بكميات مناسبة وعدم المبالغة في تخزين السلع حتى لا تدخل الدولة في طريق مظلم ينتهي بجوع نسبة كبيرة من المواطنين بسبب جائحة فيروس كورونا .





ووجه عدد كبير من الرواد النقد للرجل وزوجته، وكتب أحدهم" أنه يبحث عن لبن لأطفاله لأكثر من أسبوع ولا يوجد أي عبوة في متجر قريب منه، ويطلب من صاحب الصورة أن يبيع له عبوة واحدة لأطفاله الصغار" .

