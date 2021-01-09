تريند الفن.. باسم سمرة يرد على رحاب الجمل فى "لف الحشيش" ونقابة الممثلين تحيله للتحقيق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:







ردّ الفنان باسم سمرة على تصريحات الفنانة رحاب الجمل، حول اتهامها لأحد الفنانين بالوصول إلى مكان التصوير وهو في حالة سكر، باستنكار قائلًا: «مين رحاب الجمل!؟»، وبتوضيح تفاصيل ما كتبته الفنانة، أجاب «سمرة» مستغربًا: «كاتبة عني أنا؟».





وأضاف باسم سمرة، في تصريح خاص لـ صدى البلد: «ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل»، نافيًا ما اتهمته به قائلًا: «ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت»، مستغربًا مما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به،





وتابع: «أكيد حاجة تانية مش أنا .. وما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل .. من الهرم دي ولا منين؟».









وكتبت الفنانة رحاب الجمل، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشفت من خلاله تدخل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، لحل أزمتها مع الممثل الذي اعتدى على زملائها بسبب رغبته في لف الحشيش.





وكتبت رحاب الجمل، قائلة: «كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين، ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة امس من مشادة واساءة زميل لي ولزملائي .. وانا اثق في نقابتي انها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق».









شنت الفنانة رحاب الجمل، هجومًا كبيرًا على فنان معروف تحفظت على ذكر اسمه، وذلك بسبب تصرفاته غير المسئولة، وإساءته لزملائه بسبب حضوره التصوير في حالة سكر دائمة.





وكتبت رحاب الجمل، عبر فيسبوك «الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».





وتابعت رحاب الجمل «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».







