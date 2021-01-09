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يقلل الفساد.. الغرف التجارية: على المواطن التمسك بحقه فى التحول الرقمي

السبت 09/يناير/2021 - 10:45 م
تامر محمد سكرتير
تامر محمد سكرتير عام الشعبة العامة للاتصالات
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أسامة علي
قال تامر محمد سكرتير عام الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة بدأت منذ 3 سنوات فى عملية التحول الرقمى، لتحويل الخدمات المقدمة للمواطن إلى خدمات رقمية يمكنه الحصول عليها من المنزل.

وأوضح محمد خلال مداخلة مع "اكستر نيوز"، أن التحول الرقمي، يحسن من جودة الخدمات ويقلل الفساد، لافتا إلى أنه حجّم الأمية الرقمية التى تبلغ نسبتها 69% لكن ليست مشكلة، معقبا: "المواطنون بيتعاملوا مع بعضهم فى القصة دى".

وكشف تامر محمد، إلى أن التحول الرقمي، يحتاج توعية المواطنين للتمسك بحقه فى التعامل الرقمي، إضافة إلى مراقبة الجهات للتأكد من تقديم خدماتها من خلال التحول الرقمي.

وأوضح محمد، أن مصر تصدر بـ 6 مليارات دولار سنويا خدمات تكنولوجية رقمية للخارج.
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