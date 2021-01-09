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رياضة

المسابقات: بيراميدز ووادي دجلة في الخامسة مساء الاثنين

السبت 09/يناير/2021 - 10:43 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازى
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة بيراميدز مع وادي دجلة المؤجلة من الجولة الثالثة في الخامسة مساء بدلاً من الثانية والنصف عصرا  في اليوم المحدد لها الاثنين المقبل 11 يناير الحالي باستاد الدفاع الجوي.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن 9 قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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