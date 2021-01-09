المسابقات: بيراميدز ووادي دجلة في الخامسة مساء الاثنين

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن 9 قرارات جاءت على النحو الآتي:





أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.





ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.





ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.





رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.





خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.





سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.





سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.





ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.





تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.