ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة: إعادة تشكيل لجان الحكام الفرعية

السبت 09/يناير/2021 - 10:51 م
حكام الفيديو
حكام الفيديو
Advertisements
يسري غازى
انتهت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم من وضع تصورها بتشكيل اللجان الفرعية للحكام لتقديمها إلى اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد في اجتماعها غداالأحد لدراستها ثم اعتمادها.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن 9 قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولاً: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيًا: إضافة خمسة لاعبين لكل نادٍ في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثًا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعًا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسًا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسًا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعًا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنًا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعًا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيقاف سفر الفرق الرياضية.. اللجنة الثلاثية تصدر 9 قرارات في اتحاد الكرة

عضو الحكام السابق: الهيكلة الإدارية ليست من ضروريات مرحلة اللجنة الثلاثية التى تستغرق 60 يومًا

8 مناطق تصرف مستحقات الحكام من اتحاد الكرة.. اليوم

"فرعية القاهرة" تحدد موعد صرف مستحقات حكام الدوري والقسم الثاني وكأس مصر

لجنة الحكام تصرف مستحقات 26 منطقة وتستقبل مندوب سوهاج اليوم

بسبب الـ var.. اجتماع بين الجبلاية والشركة الإسبانية الأحد لمناقشة أزمة الـ 100 ألف دولار

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد فضل يرثى نجله إسماعيل بكلمات مؤثرة

محمد صلاح خارج أولويات ليفربول .. خبير انتقالات يصدم عشاق الريدز

أسامة حسني بصحبة زوجته وأولاده في أحدث ظهور.. شاهد

الصحة العالمية: قفزة مرعبة بوفيات كورونا آخر 24 ساعة

الصحة تحدد موعد الإطلاق الرسمي لموقع لقاح كورونا .. فيديو

محمود الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة : 3 علامات أثناء النوم تشير للإصابة بالسكري

أستاذ جراحات يحذر من تناول أدوية السمنة دون الرجوع للطبيب

هل تناول البيض والدجاج يصيب بأنفلونزا الطيور