ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم الفنى: تغيير الامتحان العملى للطلاب دعما لنظام الجدارات الجديد

الأحد 10/يناير/2021 - 12:11 ص
التعليم الفنى
التعليم الفنى
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى،إن المناهج المبنية على نظام الجدارات للتعليم الفنى، تعبر عن مجموعة من المهارات، لتأهيل الخريجين على القيام بالمهن الصناعية، الزراعية، الفندقية.

وأضاف خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن نظام الجدارات بالتعليم الفنى، يهدف أيضا إلى بناء السلوكيات الجيدة، مثل الحفاظ على البيئة، السلامة المهنية،الانضباط في أداء المهن، لافتا إلى أن يعالج المشاكل التى يعاني منها الخريجين والتى تؤثر على الأعمال بشكل عام.

وأكد  نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أنه سيتم تغيير طريقة تقييم طلاب التعليم الفنى "الامتحان العملى".

ولفت محمد مجاهد إلى أنه يتم تطبيق نظام الجدارات فى 50 منهجا بـ 105 مدارس، والعام القادم سيصل تطبيقه لـ 400 مدرسة فنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم الأقصر تكرم متدربي التعليم الفنى على منهج الابتكار وريادة الأعمال..صور

ننشر تفاصيل أول مدرسة للتكنولوجيا الحيوية في مصر والشرق الأوسط

التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية ستساعد في تحويل مصر لوجهة تصنيع عالمية

نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: تابلت لطلاب مدارس مياه الشرب والصرف.. قريبا

ترشيحاتنا

الزمالك يوجه الشكر لـ أيمن يونس ويعينه مستشارا للجنة شئون الكرة

فضائح النجوم على الملأ.. حمل بدون زواج ولف حشيش

وزير التعليم ينفي بدء امتحانات "أولى وثانية ثانوي" 23 يناير من المنازل

تعليق قوي من الفنان أشرف زكي على خناقة باسم سمرة ورحاب الجمل

أشرف زكى : نقابة الممثلين المكان الشرعى لحل أزمات الفنانين

وفاة نائب رئيس المحكمة الدستورية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الانتقال كلمة السر .. ما سبب ظهور سلالة كورونا الجديدة ؟

نوع من البقوليات مفيد لمرضى الكوليسترول .. تعرف عليه

دراسة : 3 علامات أثناء النوم تشير للإصابة بالسكري