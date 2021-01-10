التعليم الفنى: تغيير الامتحان العملى للطلاب دعما لنظام الجدارات الجديد





وأضاف خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن نظام الجدارات بالتعليم الفنى، يهدف أيضا إلى بناء السلوكيات الجيدة، مثل الحفاظ على البيئة، السلامة المهنية،الانضباط في أداء المهن، لافتا إلى أن يعالج المشاكل التى يعاني منها الخريجين والتى تؤثر على الأعمال بشكل عام.





وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أنه سيتم تغيير طريقة تقييم طلاب التعليم الفنى "الامتحان العملى".





ولفت محمد مجاهد إلى أنه يتم تطبيق نظام الجدارات فى 50 منهجا بـ 105 مدارس، والعام القادم سيصل تطبيقه لـ 400 مدرسة فنية.





قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى،إن المناهج المبنية على نظام الجدارات للتعليم الفنى، تعبر عن مجموعة من المهارات، لتأهيل الخريجين على القيام بالمهن الصناعية، الزراعية، الفندقية.