طبيب مقيم بالصين: كورونا شبه مختفي ولا نرى إصابات .. فيديو

قال الدكتور عمار البعداني، أخصائي المخ والأعصاب والمقيم بالصين، إن عدد لقاحات فيروس كورونا في الصين وصل إلى 4 لقاحات، معقبا: «كلها في المراحل الثالثة».





وأضاف "البعداني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن تجارب هذه اللقاحات تجري في أكثر من 20 دول حول العالم، موضحا أنه منذ يوليو الماضي كانت اللجنة الصحية الوطنية في الصين كانت أعطت تصريحا للقاحاتها بعد أن تجاوزت المراحل الأولي والثانية للاستخدام الطارئ.





وأشار إلى أن الأولوية في الصين لتناول اللقاحات كانت للذين يعملون في المنافذ والفرق الطبية، متابعا أنه منذ 15 ديسمبر الماضي أعطيت اللقاحات لما يقرب من 9 ملايين في الصين وجميعهم ضمن المرحلة الأولى.





وأوضح أن اللجنة الصحية في الصين صرحت أنها ستقوم بالتطعيم الشامل للشعب الصيني علي مراحل، مؤكدا أن الوضع مستقر في الصين ولا نكاد نشهد وجودا للوباء.





وتابع أخصائي المخ والأعصاب والمقيم بالصين، أن الوباء شبه مختفي في الصين، معقبا: «لا نكاد نري إصابات تسجل يوميا إلا من خلال الحالات المستوردة وهي حالات يسهل ضبطها».



