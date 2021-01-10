ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب مقيم بالصين: كورونا شبه مختفي ولا نرى إصابات .. فيديو

الأحد 10/يناير/2021 - 05:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمد القاضي
قال الدكتور عمار البعداني، أخصائي المخ والأعصاب والمقيم بالصين، إن عدد لقاحات فيروس كورونا في الصين وصل إلى 4 لقاحات، معقبا: «كلها في المراحل الثالثة».

وأضاف "البعداني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن تجارب هذه اللقاحات تجري في أكثر من 20 دول حول العالم، موضحا أنه منذ يوليو الماضي كانت اللجنة الصحية الوطنية في الصين كانت أعطت تصريحا للقاحاتها بعد أن تجاوزت المراحل الأولي والثانية للاستخدام الطارئ.

وأشار إلى أن الأولوية في الصين لتناول اللقاحات كانت للذين يعملون في المنافذ والفرق الطبية، متابعا أنه منذ 15 ديسمبر الماضي أعطيت اللقاحات لما يقرب من 9 ملايين في الصين وجميعهم ضمن المرحلة الأولى.

وأوضح أن اللجنة الصحية في الصين صرحت أنها ستقوم بالتطعيم الشامل للشعب الصيني علي مراحل، مؤكدا أن الوضع مستقر في الصين ولا نكاد نشهد وجودا للوباء.

وتابع أخصائي المخ والأعصاب والمقيم بالصين، أن الوباء شبه مختفي في الصين، معقبا: «لا نكاد نري إصابات تسجل يوميا إلا من خلال الحالات المستوردة وهي حالات يسهل ضبطها».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بلا حالات وفاة.. الصين تسجل 23 إصابة جديدة بـ كورونا

مع بدء التطعيمات .. مستشار وزيرة الصحة تكشف أسباب تفضيل اللقاح الصيني عن غيره

حالتان محليتان .. الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

الصين تكشف حقيقة ظهور إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

من الأولى بتطعيم لقاح كورونا؟.. وزيرة الصحة توضح 3 فئات

وزيرة الصحة: الموافقة النهائية للقاحات تستغرق 13 عاما

ترشيحاتنا

فستان جلد جريء.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

وفاة هادي الجيار.. عملان لم يكمل تصويرهما

الخطيب رئيساً للبعثة.. الأهلي يغادر بطائرة خاصة للمشاركة في مونديال العالم للأندية

وفاة نائب رئيس المحكمة الدستورية

هددني بالتعدي عليا.. رحاب الجمل: كاميرات الفندق هتكشف كل حاجة.. فيديو

تشييع جنازة والدة حسن الرداد اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيار يهدد الركاب بإلقائهم من الطائرة بسبب ترامب.. فيديو

شاهد.. اكتشاف أعظم وادي في الكون على كوكب المريخ | صور

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو