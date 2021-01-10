عبير صبري: لم أرغب في إنجاب أطفال بسبب وفاة والدي

قالت الفنانة عبير صبري إنها بعد وفاة والدها لم تكن تريد الإنجاب لأنها كانت ترفض فكرة أن تنجب طفلا وتتركه وتموت وكانت إرادة ربنا أنها لم ترزق بأطفال.

وأضافت عبير صبرى خلال لقائها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، انها قامت بتربية اشقائها بعد وفاة والدها وتحملت المسئولية، قائلة: "إذا رزقنى الله بأولاد ، اتمنى ان تكون بنت لكى استطيع التعامل معاها وسأسميها ورد .

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وعاشت عبير صبرى حالة من الغضب بعد التصريحات التي نسبت إليها حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت به في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك من قام باقتصاص سياق حديثها من أجل الترند.

وكتبت عبير صبرى عبر "فيس بوك": "باختصار انا عملت حلقه مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو: ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت اني لبسته بدون ما أكون مستعده مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».

وأضافت عبير صبرى "نقطه آخر السطر أما المواقع اللي اخدت نص الإجابة بكيفها عشان الترند والرخص انا ياجماعه مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنه المحترمه والنقطه بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف راي فيها دايما اني بعتبره فرض واحترمه واتمني العوده ليه ، فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه على حساب كرامه الناس وسمعتهم".