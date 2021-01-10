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رياضة

كواليس الخلاف مع شركة الـ Var.. عضو اللجنة الثلاثية: لا يوجد نية لإلغائه

الأحد 10/يناير/2021 - 02:29 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية، أنه لا يوجد أي نية لإلغاء تقنية الفيديو في مصر كما يتردد.

وقال عوض، خلال برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "لا يوجد نية لإلغاء تقنية الفيديو وهذا الكلام عار تماما من الصحة"

وأردف:  اللجنة الخماسية بذلت جهدا كبيرا لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري وكانت خطوة إيجابية لصالح الكرة المصرية.

وتابع: فوجئنا أن شركة تقنية الفيديو تعمل بخطاب إسناد في اتحاد الكرة وليس بعقد رسمي.

وأكد: اجتمعنا مع مسئولي تطبيق تقنية الفيديو وعرضنا كافة ملاحظات اتحاد الكرة الذي أرسل طلباته إلى الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو وننتظر ردها.

وأشار: يوجد خلاف بين اتحاد الكرة وشركة تقنية الفيديو، الاول يطلب توريد معدات جديدة والشركة تطلب مستحقاتها أولا.

وكشف:  اقترحنا سداد الأندية جزء من مستحقات تقنية الفيديو بشكل مؤقت لحين توفيق الأوضاع بين اتحاد الكرة والشركة. 

واتم: يوجد أشكال عديدة لتطبيق تقنية الفيديو أفضل كثيرا من تلك الموجودة بالدوري.
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