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رياضة

محمد فاروق: الأهلي يستغل خلاف بيراميدز والمهدي سليمان

الأحد 10/يناير/2021 - 03:05 ص
محمد سمير
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاوضات النادي الأهلي مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز.

وقال محمد فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "تن"، إن الأهلي يخطط لضم المهدي سليمان في نهاية الموسم، للاستفادة منه كحارس ثاني بخلاف وجود محمد الشناوي وعلي لطفي، خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع الحارس خاصة أن سليمان في خلاف مع نادي بيراميدز، بسبب عدم مشاركته مع الفريق الأول والاعتماد علي شريف إكرامي كحارس أساسي.

وأوضح: أن اللاعب لن يكلف النادي الأهلي غير مقابل التعاقد مع الحارس، لقرب إنتهاء عقده مع ناديه.

وأختتم: مسئولي الأهلي ينتظرون الرد النهائي من اللاعب، للانضمام بداية من الموسم المقبل.
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