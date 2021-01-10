شاهد.. اكتشاف أعظم وادي في الكون على كوكب المريخ | صور

تفاجأ العلماء في وكالة ناسا الفضائية بوجود أودية على الكواكب الأخرى، وقد نشرت الوكالة صورًا لا تصدق لأكبر وادٍ في النظام الشمسي، يقع على سطح كوكب المريخ.





ويبلغ طول الوادي الاستوائي العملاق المسمى Valles Marineris، أكثر من 2500 ميل، وينطلق على طول ربع محيط الكوكب الأحمر تقريبًا.





بالإضافة إلى كونه أطول بعشر مرات من وادي جراند كانيون الشهير على كوكب الأرض، فهو أيضًا أعمق بثلاث مرات من أعجوبة أريزونا.





وتم التقاط صور الوادي بواسطة مشروع مركبة HiRISE (تجربة علوم التصوير عالية الدقة) التابعة لوكالة ناسا وفقًا للدايلي ميل.





ويعد هذا المشروع هو أقوى كاميرا تم إرسالها على الإطلاق إلى كوكب آخر، مثبتة على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التي تدور حول الكوكب الأحمر منذ عام 2006.





تم تصميمها من قبل خبراء في مختبر القمر والكواكب بجامعة أريزونا بتكلفة 40 مليون دولار وتزن 143 رطلًا (65 كجم)، وقد نشرت HiRISE صور لوادي الجديد مؤخرًا حيث يحاول علماء الفلك اكتشاف كيفية تشكل المعلم.





إن مقارنة وادي المريخ بـ جراند كانيون بعيدة كل البعد عن التشكل الطبيعي للوادي الهائل والوحيد على هذا الكوكب، والتي تعد أيضًا موطنًا لأكبر بركان في النظام الشمسي "أوليمبوس مونس"، والذي يوجد ضمن تكوين قريب يُطلق عليه جبل ثارسيس.





يحيط الغموض بكيفية تشكل كلا المعلمين، لكن النظرية الرائدة لوكالة الفضاء الأوروبية هي أن الجبل والوادي مرتبطان ارتباطًا جوهريًا.





تنص النظرية على أنه خلال سنوات تكون المريخ والمليارات الأولى من نشأته، انتفخت البركان تحت قشرة المريخ وأنتج الجبل.





قد يكون هذا هو ما أدى إلى تكون أوليمبوس مونس بالإضافة إلى وادي Valles Marineris الواسع الذي نتج عن انهيار قشرة الكوكب بعد تمزيقها بفعل ارتفاع الصهارة.





لم تطأ قدم بشرية كوكب المريخ مطلقًا ولكن تم إرسال العديد من مركبات الإنزال والمركبات الجوالة لمعرفة المزيد عن عالمنا المجاور.



