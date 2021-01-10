ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وفاة المخرج البريطاني مايكل أبتيد عن عمر ناهز 79 عاما

الأحد 10/يناير/2021 - 09:39 ص
المخرج البريطانى
المخرج البريطانى مايكل أبتيد
Advertisements
أ ش أ
فقدت الأوساط السينمائية البريطانية واحدًا من أبرز مخرجى الشاشة الفضية، فقد توفى المخرج والمخرج الوثائقى "مايكل أبتيد"، بعد حياة حافلة بالإبداع عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

بدأ "أبتيد"، مشواره الفنى المتميز فى الستينات على الشاشة الصغيرة، وفى عام 1964، ساعد المخرج الراحل في تنمية مهارات 14 طفلًا في السابعة من عمرهم على تطوير قدراتهم الفنية في مجال الفن، والتصوير في ورشة فنية خاصة به ليصبحوا نواة لمبدعى المستقبل.

في السبعينيات، أخرج المخرج الراحل فيلما دراميا عن الحرب العالمية الثانية، بطولة النجم "أوليفر ريد " والممثلة الأمريكية "جيلندا جاسكون"؛ليحصل الفيلم على سبع جوائز أوسكار بينها جائزة أوسكار أفضل مخرج.

ولد أبتيد في 10 فبراير 1941 بأيلزبري مقاطعة باكينجهامشير ببريطانيا، ويعد واحدًا من أبرز وأقوى أبناء جيله من المخرجين البريطانيين، حيث يضج رصيده بعدد كبير من سلاسل الأفلام الوثائقية وسينمائية.

وانتخب أبتيد في 29 يونيو 2003 رئيسًا لنقابة المخرجين الأمريكيين، وفي عيد الميلاد عام 2008 تم تعيينه رفيق وسام القديس مايكل والقديس جورج مع مرتبة الشرف، كما ولي منصب رئيس نقابة المخرجين الأمريكية من 2003 إلى 2009.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمدة المخرجين.. إسماعيل عبد الحافظ رفض التعيين معيدًا بالكلية من أجل الإخراج

محمود ياسين ونادية لطفي وشويكار.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2020

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وفاة هادي الجيار.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل .. وعبير صبري: أقرب صديقاتي خانتني وخطفت زوجي

أسوأ عاصفة ثلجية.. الإسبان يتجولون بالزلاجات في الشوارع العامة| صور

أخبار السوشيال ميديا.. طلب أخير من حسام داغر لهادي الجيار.. دنيا سمير غانم تودع والدة حسن الرداد

أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور

محمد فاروق: مباراة الأهلي والمريخ السوداني مهددة بالتأجيل

رسميا.. أيمن يونس يعلن رحيله عن اللجنة التنفيذية لـ الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة

أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور

تبدأ من 399 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021 | صور