وفاة المخرج البريطاني مايكل أبتيد عن عمر ناهز 79 عاما

فقدت الأوساط السينمائية البريطانية واحدًا من أبرز مخرجى الشاشة الفضية، فقد توفى المخرج والمخرج الوثائقى "مايكل أبتيد"، بعد حياة حافلة بالإبداع عن عمر ناهز الـ 79 عاما.





بدأ "أبتيد"، مشواره الفنى المتميز فى الستينات على الشاشة الصغيرة، وفى عام 1964، ساعد المخرج الراحل في تنمية مهارات 14 طفلًا في السابعة من عمرهم على تطوير قدراتهم الفنية في مجال الفن، والتصوير في ورشة فنية خاصة به ليصبحوا نواة لمبدعى المستقبل.





في السبعينيات، أخرج المخرج الراحل فيلما دراميا عن الحرب العالمية الثانية، بطولة النجم "أوليفر ريد " والممثلة الأمريكية "جيلندا جاسكون"؛ليحصل الفيلم على سبع جوائز أوسكار بينها جائزة أوسكار أفضل مخرج.



